Bursa de la Bucureşti a câştigat 4,48 miliarde de lei din capitalizare în această săptămână Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,48 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 0,76%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 221,665 miliarde de lei in perioada 6 - 10 decembrie 2021, de la 217,178 miliarde de lei consemnate in saptamana 29 noiembrie - 3 decembrie 2021. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 229,930 milioane de lei in aceasta saptamana, in crestere de la 228,193… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

