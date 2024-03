Stiri pe aceeasi tema

- Bursa locala s-a apreciat luna trecuta cu 2,4% prin indicele BET, ajuns la 15.891 de puncte pe 29 februarie, dupa ce atinsese anterior un nou maxim istoric. A fost cea mai buna evolutie pentru BET in a doua luna a anului din februarie 2019, cand dinamica a constat intr-un avans de 10,4%. Bursa locala…

- Bitcoin a revenit la nivelul de 57.000 de dolari pentru prima data de la sfarsitul anului 2021, sustinut de cererea investitorilor prin intermediul fondurilor tranzactionate la bursa, precum si de noi achizitii din partea MicroStrategy Inc, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Activul…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30 , in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte, printre care si proiect de hotarare nr. 64 2024 pentru modificarea HCL nr. 31 2024 privind…

- Actiunile NuScale, compania care vrea sa construiasca reactoare nucleare de mici dimensiuni la Doicești, in Dambovița, s-au prabusit cu peste 70% in ultimul an in Statele Unite ale Americii. Ziarul Financiar.ro titreaza: „NuScale Power Corporation a scazut cu 72% in ultimele 12 luni pe Bursa de Valori…

- Bursa scade joi pentru a treia sedinta consecutiva. Nuclearelectrica pierde 3,6%, Banca Transilvania 1,6% si OMV Petrom 1%. Actiunile Hidroelectrica, o treime din lichiditate, cresc cu 0,3%, relateaza Ziarul Financiar.

- Bursa de la Bucuresti a crescut joi, cu 0,32% prin indicele principal BET, care a stabilit astfel un nou record de 15.732,5 puncte, dupa doua zile consecutive in care a marcat maxime istorice, conform BVB, citat de Ziarul Financiar.

- Indicele de referinta BET al Bursei de la Bucuresti s-a apreciat cu 0,9% in sedinta de marti,ajungand in a cincea zi de tranzactionare din acest an la o noua valoare istorica, de 15.610 puncte, arata datele agregate de Ziarul Financiar de la BVB.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat ca valoarea tichetelor de care beneficiaza donatorii de sange va creste de la 1 ianuarie de patru ori fața de valoarea actuala, de la 67 lei la 280 de lei. ”Valoarea tichetelor pentru donatorii de sange – 280 de le 1 ianuarie 2024. Este anuntul cu care am…