- Starul hollywoodian Angelina Jolie a anunțat ca renunța la rolul sau de trimis special al Inaltului Comisiariat al ONU pentru Refugiați și ca in continuare dorește sa activeze in domeniul ajutorului umanitar, dar intr-un mod diferit și mai amplu, transmite HuffPost. „Dupa 20 de ani de munca in centrul…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko a anunțat ca Ambasada ucraineana din Grecia a primit un „pachet sangeros”. „Adresa expeditorului este aceeași cu cea de pe restul plicurilor care au fost primite anterior la ambasadele și consulatele ucrainene: Showroom-ul de…

- Deși a acuzat mereu Rusia și pe Putin ca tot timpul au fugit de responsabilitatea demararii unor negocieri bilaterale, mai nou, președintele Ucrainei admite ca a primit informații de la occidentali ca Vladimir Putin ar fi spus DA unor negocieri. „Am primit semnale ca Putin dorește negocieri directe”,…

- Ambasadorul Marii Britanii la Moscova a fost convocat joi (3 noiembrie) pentru a lamuri acuza Rusiei ca personalul marinei britanice ar fi fost implicat intr-un atac cu drone ucrainene asupra flotei țarii de la Marea Neagra, din Crimeea. Deborah Bronnert a sosit la Ministerul de Externe, la scurt timp,…

- China urmarește indeaproape evoluția pandemiei de COVID-19 pe plan mondial. Infecțiozitatea COVID-19, actualmente, este inca ridicata in lume. Totodata, mutația continua a virusului da evoluției pandemice mai multa incertitudine, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang…

- Capitanul Ibrahim Traore a declarat ca ordinea este in curs de restabilire in capitala Burkina Faso, Ouagadougou, dupa lovitura de stat de vineri, și a indemnat cetațenii sa se abțina de la acte de violența și vandalism, dupa ce au fost provocate incendii la ambasada Franței. Ouagadougou este un oraș…

- Ministerul de Externe din Federația Rusa s-a plans ca Ambasada Romaniei la Moscova ar fi revocat vizele unor delegați oficiali ai Rusiei la o conferința care are loc la București. „Am dat vizele care ni s-au cerut”, spun oficialii de la București. In schimb, nu au fost acordate vize unor jurnaliști…