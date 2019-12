Stiri pe aceeasi tema

- Cu 14.442 de voturi, târgul din Cluj-Napoca se claseaza pentru al doilea an la rând în top 10 al târgurilor de Craciun din Europa. „Suntem copleșiți de bucurie și va mulțumim înzecit pentru voturi!”, transmit organizatorii. „Daca anul trecut…

- Lunga asteptare a luat sfarsit, deoarece AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, sarbatoreste deschiderea celui de-al doilea restaurant Burger King in Romania, in data de 13 decembrie. HOME OF THE WHOPPER® va fi in incinta AFI Cotroceni si…

- Numita si "cetatenie economica", aceasta modalitate de a obtine un al doilea pasaport, e tot mai raspandita, atat in Europa cat si peste Ocean. Mai concret, persoanele cu bani pot obtine o a doua cetatenie in schimbul unei investitii sau – in unele tari – in schimbul unei donatii. Conditiile pentru…

- Nu mai puțin de 3 candidați la alegerile prezidențiale spera sa ajunga in turul 2 și sa se confrunte electoral cu actualul președinte, Klaus Iohannis, care mai vrea un mandat la Palatul Cotroceni și care se afla in fruntea preferințelor electoratului. Este vorba despre, Mircea Diaconu, Viorica Dancila,…

- Problema risipei alimentare poate fi diminuata, considera Frank Wagner, CEO Lidl Romania, care vorbeste de nevoia de initiative precum reteaua de banci pentru alimente, problema fiind cu atat mai importanta cu cat Romania ocupa locul 9 in topul celor mai risipitoare tari din Europa, cu 2,2 milioane…

- Romania "poate avea incredere deplina in Airbus", prezenta companiei de-a lungul anilor in tara noastra fiind dovada ca angajamentul nu este o "promisiune goala", a declarat, miercuri, Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus, potrivit Agerpres.El a participat la o receptie…

- Burger King a deschis primul restaurant din Romania și face angajari pentru urmatoarele. Ce salarii ofera AmRest, compania care opereaza restaurantele Burger King in Europa Centrala și de Est a deschis, joi, primul restaurant in Romania. Acesta este amplasat în incinta Mega Mall din București…

- Cele mai multe sisteme de alimentare cu apa din Romania cuprind inca retele care si-au depasit durata de viata si care inregistreaza pierderi semnificative din cauza starii avansate de degradare, in pofida faptului ca avem o crestere cu 44,5% a lucrarilor de extindere a retelelor de apa potabila, in…