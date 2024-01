Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei, relateaza news.ro „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut…

