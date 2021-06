Bunurile CEO, evaluate pentru accesarea de credite Complexul Energetic Oltenia cauta soluții pentru a asigura finanțarea unora dintre investițiile sale. Vor fi evaluate toate bunurile mobile și imobile care pot constitui garanție in vederea de accesarii de credite bancare. Complexul Energetic Oltenia are deschise mai multe linii de credit pentru a nu avea sincope in desfașurarea de zi cu zi a activitații. De asemenea, de-a lungul anilor au fost realizate o serie de imprumuturi pentru punerea in opera a unor investiții de mediu la sucursalele electrocentrale. Este vorba de instalațiile de desulfurare și slam dens. Pentru o astfel de instalație,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut public in ce va consta programul social pentru Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de aprobarea unei Ordonanțe, de catre Guvern, prin care sa fie reglementata acordarea unui venit de completare. Potrivit minstrului Energiei, Virgil Popescu, angajații care…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va avea o intalnire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia, pe tema creșterilor salariale. Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia se intalnesc miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei. Se va discuta pe tema creșterilor de salarii la Complexul…

- Complexul Energetic Oltenia a mai pus in funcțiune un grup energetic. Masura a fost luata ca urmare a creșterii cererii de energie la nivel național. Astfel, la aceasta ora Complexul Energetic Oltenia funcționeaza cu un total de șase blocuri energetice pe baza de lignit. Sunt in in funcțiune trei blocuri…

- Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia cer o echipa mai buna de conducere la companie. Principala nemulțumire a liderilor din Federația Naționala Mine Energie este fața de Lacramioara Diaconu-Pintea. Aceasta ocupa de un an un post de membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia. Mai mult…

- Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia au decis sa solicite creșteri de salarii la negocierile cu administrația companiei. Gabriel Caldarușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, cel mai mare din companie, a declarat ca se impune o majorare a lefurilor cu cel puțin 5%. In momentul…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia(CEO) care au lucrat la Planul de restructurare nu ar fi fost premiați de catre companie. Au fost platite insa serviciile unei firme de consultanța care a elaborat Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia 2021 – 2025. Compania energetica ar fi ieșit…

- O firma din Alexandria este interesata sa investeasca intr-o fabrica de panouri fotovoltaice in județul Gorj. Potrivit lui Daniel Burlan, președintele Directoatului Complexului Energetic Oltenia, au existat deja discuții cu șefii companiei respective care au aflat ca planul de investiții noi al companiei…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia (CEO) nu susține scaderea varstei de pensionare la companie, la 52 de ani. In acest sens, la Comisia de Munca din Camera Deputaților este in dezbatere un proiect privind modificarea Legii pensiilor, in sensul scaderii varstei de pensionare la salariați din…