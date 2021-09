Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Serviciului Permise și Inmatriculari Suceava, cercetat sau trimis in judecata in mai multe dosare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, acuza ca i s-au incalcat drepturile cu ocazia anchetelor. Comisarul-șef Radu Obreja susține ca s-au comis zeci de abuzuri in ceea ce-l privește…

- Parlamentul a adoptat, cu 54 de voturi, hotarirea privind revocarea membrilor Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare: președintelui Valeriu Chițan, vicepreședinților Nina Dosca și Iurie Filip, membrului Viorel Miron. Hotarirea a fost adoptata in temeiul Legii privind…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat vineri, 27 august, in conferinta de presa care a anuntat deschiderea Festivalului „George Enescu”, ca autoritațile trebuie sa se edifice in legatura cu autenticitatea obiectelor de la licitația Enescu , organizata de casa Historic, pe 22 septembrie, informeaza…

- Galațenii au un nou motiv de nemulțumire in legatura cu modul in care este administrat orașul, pentru ca de luni, 23 august, a fost restricționat programul in baza caruia iși pot inmormanta rudele la cimitirele din oraș. Societatea care administreaza domeniul public, SC Gospodarire Urbana SRL Galați…

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19. Potrivit contactmusic.com., Consiliul…

- COMUNICAT Comisia Naționala a Romaniei (CNR) pentru Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO) in parteneriat cu Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DPRP) invita toți liceenii romani, atat din Romania, cat și din afara țarii, sa participe la Concursul de benzi…

- CHIȘINAU, 18 iul - Sputnik. Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica a intocmit noi reguli impotriva COVID-19 valabile pe intreg teritoriu al țarii. Astfel, cei care planifica organizarea de nunți și cumetrii in aceasta vara trebuie sa țina cont de noile restricții impuse de autoritați.…

- Trei bannere de mari dimensiuni vor fi afișate vineri seara, in Piața Victoriei din București. Acțiunea este organizata de Comunitatea Declic iar participanții vor ridica mesajele pe brațe deoarece, susțin ei, nicio companie de panotaj nu a dorit sa sprijine protestul. Cele trei bannere, lungi de cate…