- Cazul fetei batute din Targu Jiu s-ar putea incheia intr-un mod neaștetat, mai ales dupa ce bataia adolescentei de 14 ani a scandalizat o țara intreaga, iar agresoarea ei a scapat de inchisoare.

- Noile imagini revoltatoare au ieșit la iveala, in aceasta seara, și au fost publicate pe pagina de Facebook Stop Bully Romania. In filmulet se oberva cum baiatul este inconjurat de patru baieți și o fata și este obligat sa iși ceara scuze. In tot acest timp, agresorii fumeaza și se provoaca reciproc…

- In ultimele ore, Romania a fost cuprinsa de un val de indignare, dupa ce un filmuleț cu niște adolescente din Targu-Jiu care agresau doua fete de 12 și 13 ani a devenit viral pe rețelele de socializare. O minora de 14 ani, din Targu Jiu, a fost retinuta pentru lovire sau alte violente, in urma... View…

- Tatal fetei batute si umilite de alte minore din Targu Jiu este socat sa-si vada copilul in situatia asta. "Are dureri! Ce e clar e ca o sa isi revina greu din socul asta. Asa au spus ca ii trebuie un an de consiliere. Le-a mai vazut pe fete? Au mai lovit-o fetele astea ? Nu, acum…

- Contrar opiniei publice, o productie video nu devine "pur si simplu" virala, ci in spatele succesului se afla o serie intreaga de decizii ale realizatorilor sai. In continuare, vom afla cum a reusit o tanara din SUA sa isi popularizeze clipul numit "Girl learns to dance in a year" (Fata care invata…

- Procurorul general, Gabriela Scutea, a cerut un control privind instrumentarea dosarului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare deschis dupa ce tanara de 17 ani din Mehedinti care a fost incendiata de un barbat l-a acuzat pe acesta de viol.

- Un barbat condamnat pentru cinci crime și eliberat inainte de termen a incendiat vineri seara o tanara de 17 ani din Mehedinți. Victima depusese plangere chiar saptamana trecuta impotriva lui pentru viol și agresiune, iar seara trecuta barbatul a vrut sa se razbune.