"Bunicuța mea a plecat la ingeri! M-a crescut și s-a sacrificat pentru mine in fiecare clipa a vieții ei! Nu am cuvinte sa imi exprim recunoștința și regretul! Odata cu ea se stinge și orice amintire din copilaria mea! “Cucoana”, așa cum ii spuneau toți in tinerețe, semn ca inainte de comuniști fusese “cineva” , ne-a parasit! Poate nu mai este nicio prietena care sa o duca pe ultimul drum, dar noi vom fi acolo!

De altfel mi-a și spus : “Luisule eu pe tine pun baza. Tu ma ingropi. Și la moartea mea sa cante muzica numai sarbe și hore.” Plecam la Severin sa o inmormantam, așa cum și-a…