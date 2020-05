Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii campioanei Germaniei, Bayern Munchen, s-au pregatit azi pentru prima ora impreuna. Dar antrenorul Hansi Flick a vrut ca ședința sa fie secreta. La Munchen se tureaza motoarele pentru reluarea campionatului. Dar departe de privirile indiscrete. ...

- Bayern Munchen a cheltuit cateva milioane de euro pe un simulator de fotbal cu ajutorul caruia bavarezii pot testa peste 60 de exerciții, precum și diferite faze de joc in regim „de meci”. Leroy Sane? Dayot Upamecano? Jucatorii doriți de Bayern pot sa mai aștepte. Campioana Germaniei a deschis "achizițiile"…

- De aproape doua decenii, germanul Peter Krawietz (48 de ani) se afla langa Jurgen Klopp (51 de ani), vreme in care acest trio a inregistrat rezultate razunatoare. Krawietz a fost catalogat drept „The Eye” („Ochiul) de catre Klopp. De ce? Pentru ca acesta este un maestru al analizelor video, fiind o…

- Jucatorii clubului Bayern Munchen au intrat pentru o zi in pielea sportivilor, care practica football freestyle.Izolati in propriile locuinte, bavarezii se antreneaza online, iar de aceasta data au fost pusi in fata noii provocari.

- Portarul Manuel Neuer a afirmat ca este ceva firesc ca jucatorii sa accepte reduceri salariale in timpul crizei provocate de pandemia de coronavirus, dupa ce fotbalistii echipei germane Bayern Munchen, campioana en titre din Bundesliga, au acceptat diminuarea veniturilor lor cu 20%, relateaza DPA.''Noi…

- Jucatorii rapidisti s-au antrenat, luni, sub supravegherea lui Dan Alexa, care i-a urmarit printr-o aplicatie video online. Jucatorii echipei Bayern Munchen au procedat in aceeasi maniera. Jucatorii echipei R...

- Bayern Munchen s-a impus sâmbata în fata celor de la Hoffenheim, cu scorul de 6-0. În minutul 76, suporterii lui Bayern au afisat un mesaj jignitor la adresa finantatorului lui Hoffenheim, Dietmar Hopp. În semn de protest, jucatorii au pasat mingea pâna la expirarea timpului…

- Chelsea a fost depașita categoric de Bayern Munchen (scor 3-0), pe Stamford Bridge, în prima manșa a optimilor Champions League. Frank Lampard, antrenorul londonezilor, a declarat ca înfrângerea este o lecție dura pentru echipa sa, dar a recunoscut superioritatea adversarilor.Chelsea…