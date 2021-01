Bundeliga - VfB Stuttgart, victorie cu FSV Mainz, scor 2-0

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa OFI Creta, într-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Schenkeveld ’32 si Kampetsis ’86.Panathinaikos…

- Formatia Lazio, cu Stefan Radu titular, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa AS Roma, in derbiul etapei a XVIII-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Immobile '14 si Luis Alberto '23 si '67. Stefan Radu a evoluat pana in minutul 83 si a primit…

- ​Echipa Schalke 04, ''lanterna rosie'' din Bundesliga, a rupt ''blestemul'' seriei negre a meciurilor fara victorie, reusind un rezultat de senzatie, 4-0, acasa, cu Hoffenheim, sâmbata, în etapa a 15-a a campionatului german si parasind ultima pozitie, informeaza…

Formatia Bayern Munchen a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Mainz, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Germaniei, in care oaspetii au condus cu 2-0. Mainz a inscris prin Burkardt '32 si Hack '44, potrivit news.ro.

Formatia Athletic Bilbao a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Huesca, in etapa a XIV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.

Echipa Celta Vigo a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia Cadiz, in etapa a XIII-a a campionatului Spaniei ,potrivit news.ro.

- VfL Wolsburg s-a impus cu scorul de 2-1 (0-0), pe propriul teren, in fata formatiei Eintracht Frankfurt, vineri seara, in uvertura etapei a 11-a a campionatului de fotbal al Germaniei, urcand pe locul 4 in clasament. Golurile au fost inscrise de Weghorst (min.76 din penalty, min.88), pentru gazde, in…

- ​Norvegianul Erling Haaland a înscris patru goluri în meciul pe care Borussia Dortmund l-a câstigat, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 5-2, în fata formatiei Hertha Berlin, în etapa a opta a campionatului Germaniei.Haaland a marcat în minutele…