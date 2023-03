Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe 25 martie Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire, numita și Blagoveștenie. Aceasta este prima sarbatoare din an inchinata Maicii Domnului și reprezinta momentul in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va

- Sarbatoare de Pași din acest an se anunța mai scumpa ca niciodata, dupa ce prețurile alimentelor au crescut alarmant. Dupa ce prețul mielului tradițional a crescut, romanii trebuie sa afle cat sunt nevoiți sa plateasca pentru un cozonac, daca vor sa il aiba pe masa.

- Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Conform tradiției, pe 9 martie e bine sa bem sau sa dam de pomana 40 de pahare cu vin sau cu rachiu. In luna martie, crestinii ortodocsi praznuiesc mai multe sarbatori importante printre care…

- Duminica Ortodoxiei: sunt pomeniți cei care au ramas fideli Bisericii in momente de grea incercare. Scrisoarea Pastorala a BOR Calendar Ortodox, duminica, 5 martie 2023. Sarbatoare mare pentru creștini in Calendarul Ortodox 2023. Este dezlegare la ulei și vin. Biserica ii cinstește astazi pe Sf. Mc.…

- Mii de oameni s-au adunat, sambata, pe podurile si pe malurile canalelor Venetiei pentru a urmari parada plutitoare care a deschis Carnavalul, organizat pana pe 21 februarie. Unul dintre cele mai vechi carnavaluri din lume, a inceput in secolul al XI-lea ca o sarbatoare inainte de Postul Mare. Parada…