Stiri pe aceeasi tema

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa se impuna la Baia Mare, asa ca i-a ramas in Liga Nationala doar lupta pentru finala mica. Duelul pentru bronz e cu Dinamo, duminica, pe arena „Arcul de Triumf”, arena din Bucuresti unde o saptamana mai tarziu banatenii vor infrunta Steaua pentru apararea trofeului castigat…

- SCM USV Timișoara joaca ultimele doua meciuri la stadionul Arcul de Triumf din București. Este vorba despre finala mica a Ligii Naționale de Rugby și despre finala Cupei Romaniei. Primul meci este programat duminica, 4 decembrie, la ora 11.00, cu Dinamo, iar al doilea peste o saptamana, 11 decembrie,…

- Cea de-a 11-a victorie din acest sezon in toate competitiile a fost obtinuta in aceasta seara pe terenul Stelei! Asta dupa ce in runda trecuta echipa Timisoarei trecea si de Dinamo, iar in debutul campionatului, de o alta echipa bucuresteana, ABC Laguna. „Leii” din Banat s-au impus clar, cu 90-81 (20-21,…

- Dinamo - Sepsi, meci contand pentru grupa A din Cupa Romaniei, este programat, marti, 8 noiembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Naționala de rugby a Romaniei a inceput pregatirea celor trei partide test pe care le va disputa in luna noiembrie, la București, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. Stejarii intalnesc Chile, la 5 noiembrie, Uruguay, o saptamana mai tarziu și Samoa, pe 19 noiembrie. Staff-ul echipei naționale…

- Duminica, 23 octombrie, de la ora 18.00, selecționata Romanian Wolves va intalni, in ultima partida din grupele Rugby Europe Super Cup pe care o va disputa pe teren propriu, pe campioana en-titre a competiției, Black Lion. Meciul va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti și va putea fi…

- Dinamo debuteaza maine in Liga Campionilor, pe teren propriu, impotriva lui Magdeburg, iar Robert Licu (53 de ani), care a imbracat in trecut tricourile celor doua formații, a vorbit despre prezentul acestora. Dinamo - Magdeburg se joaca joi, de la ora 19:45, meciul fiind transmis la TV de Digi Sport,…

- Luna viitoare va avea loc o noua ediție a Cupei Romaniei, competiție la care s-au inscris opt echipe. In cadrul tragerii la sorți care a avut loc recent la sediul Federației Romane de Rugby, au fost stabilite meciurile din sferturile de finala, neexistand capi de serie. De asemenea, tot prin tragere…