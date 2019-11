Legea care combate bullying-ul (violența psihologica in școli) a fost promulgata vineri de catre Klaus Iohannis. Aceasta interzice orice comportament care consta in violența psihologica. Porivit legii, profesorii vor fi instruiți astfel incat sa recunoasca acest fenomen și sa ia masurile potrivite. Concret, Legea Educatiei Nationale este modificata prin introducerea unor noi articole, care urmaresc The post Bullyingul in școli este de azi interzis prin lege. Consilierea agresorilor și a victimelor va fi obligatorie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…