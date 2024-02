Grupul bulgar Eurohold a reacționat joi fața de raspunsurile date cu o zi in urma de președintele Klaus Iohannis, in plenul Parlamentului UE, cu privire la revocarea licenței Euroins. „Ar fi putut sa raspunda "nu comentez", dar in schimb a continuat sa incrimineze compania ca fiind vinovata, deși procesul nici nu a inceput”, susține grupul bulgar.