Bulgaria vrea referendum pentru ieșirea țării din NATO Liderul partidului bulgar Volia, Veselin Mareski, a declarat joi la postul de radio national ca formatiunea sa politica va merge inainte cu ideea privind organizarea unui referendum de retragere a Bulgariei din NATO, relateaza agentia BTA.



''Va fi una dintre marile noastre initiative din campania pentru alegerile europene din 2019. In opinia noastra, NATO nu ne ofera practic nimic, ci doar ne jefuieste. In prezent, se vorbeste despre cateva miliarde de euro care trebuie luate de la poporul bulgar si cheltuite pe o gramada de vechituri inutile, de pe urma carora poporul bulgar nu… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Va fi una dintre marile noastre initiative din campania pentru alegerile europene din 2019. In opinia noastra, NATO nu ne ofera practic nimic, ci doar ne jefuieste. In prezent, se vorbeste despre cateva miliarde de euro care trebuie luate de la poporul bulgar si cheltuite pe o gramada de vechituri…

- Lucrarile ar trebui sa demareze in toate tarile riverane (Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Tirana, Grecia) cel tarziu in anul 2019, dar o portiune din autostrada este deja construita la nord de Marea Neagra. Fiecare stat va plati portiunea…

- Bulgaria, in al carei guvern exista un solid lobby prorus, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca urmeaza exemplul aliatilor sai din NATO si Uniunea Europeana care au expulzat diplomati rusi in scandalul provocat de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat…

- Miliarde de euro sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeana pentru proiecte de cercetare. Totodata, exista și un fond de imprumut in care rambursarea este mai relaxata, gandita special pentru proiectele științifice. Companii din Belgia sau Germania au realizat proiecte de cercetare ambițioase in studiul…

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- 'Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit', a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster 'premium' ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Ca la orice inceput de an, oamenii se gandesc la viitor. Oare ce le va rezerva noul an lor, familiilor sau grupului lor de interese? Alții merg mai departe cu intrebarile: cum va fi noul an pentru țara lor, pentru continentul lor, pentru planeta pe care traiesc? Și, ca de obicei, nimeni nu poate da…