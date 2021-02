Bulgaria și România conduc la capitolul „tinere mame” Varsta medie a femeilor din Uniunea Europeana care au devenit pentru prima data mame a crescut gradual in ultimii ani si s-a situat la 29,4 de ani in 2019. Datele au fost publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In perioada 2015 – 2019, cea mai importanta modificare a varstei medii a femeilor care au devenit pentru prima data mame s-a inregistrat in Estonia (de la 27,2 ani la 28,2 ani), Lituania si Luxemburg (ambele cu 0,9 ani), iar cele mai reduse schimbari au fost in Slovacia (0,1 ani) si Slovenia (0,2 ani). Cele mai scazute varste sunt inregistrate in Bulgaria (26,3 ani) si Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

