- Centrala nucleara de la Kozlodui din Bulgaria a semnat in aceasta saptamana un acord cu Westinghouse Electric Sweden pentru aprovizionarea cu combustibil nuclear a Unitatii 5, de 1.000 de megawati, de constructie ruseasca, acesta fiind un prim pas pentru diversificarea aprovizionarii dincolo de Rusia,…

- Ministrul interimar al Energiei din Bulgaria s-a aflat vineri la Istanbul pentru discutii despre care spera ca vor duce la un acord luna aceasta privind accesul pe termen lung la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din Turcia vecina si tranzitul gazelor pana la granita sa, transmite Reuters,…

- Atat Polonia, cat si SUA vor trebui sa fie de acord pentru ca Ucraina sa ia parte la ancheta asupra rachetei care a cazut intr-un sat din sud-estul Poloniei, a declarat miercuri presedintele polonez, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Compania finlandeza Nokian Tyres a semnat un acord de vanzare a operatiunilor sale din Rusia catre producatorul rus de petrol Tatneft PJSC, pentru 400 de milioane de euro, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania de stat MVM din Ungaria a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu grupul rus Gazprom pentru amanarea platilor ce vizeaza livrarile de gaze din iarna, transmite Reuters, citat de Agerpres. Conform unui acord semnat anul trecut, inainte de declansarea razboiului din Ucraina, Ungaria primeste 3,5…