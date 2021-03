Bulgaria se confruntă cu o situație de nedescris. Număr record de spitalizări Covid-19 Bulgaria se confrunta cu un numar record de spitalizari de la debutul pademiei, potrivit cifrelor oficiale anuntate duminica la Sofia, transmite Reuters. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.541 de cazuri noi de infectare, numarul total de infectari ajung la aproximativ 300.000. Al treilea val al epidemiei a determinat guvernul sa decida inchiderea gradinitelor, scolilor, restaurantelor, magazinelor mari si salilor de sport incepand de luni, 22 martie. In spitalele din Bulgaria se afla acum 8.545 de bolnavi cu COVID-19. Bilantul deceselor la persoane infectate cu SARS-CoV-2 a ajuns la 11.966,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor infectati cu coronavirus a ajuns in Bulgaria la un nivel record de la debutul epidemiei, in martie 2020, potrivit cifrelor oficiale anuntate duminica, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. In spitalele din Bulgaria se afla acum 8.545 de bolnavi cu COVID-19. In ultimele 24 de…

- Bulgaria reintroduce restrictii severe ca urmare a cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor. Astfel ca incepand de luni vor fi din nou inchise – pentru a treia oara de la inceputul pandemiei – scolile, gradinitele, mall-urile, cinematografele, teatrele, muzeurile, pub-urile,…

- Numarul cazurilor zilnice de coronavirus din Ungaria a trecut vineri de 10.000, atingand nivelul record de 10.759, potrivit cifrelor de pe site-ul guvernamental cu informații despre epidemia de Covid-19, citate de Reuters. Bilanțul zilnic al deceselor a ajuns și el la o cota record de 213 in țara vecina,…

- Din 22 martie, scolile, restaurantele si mallurile din Bulgaria vor fi inchise timp de 10 zile, dupa o crestere a numarului de infectari cu coronavirus care a dus la solicitarea la limita a spitalelor, a anuntat joi ministerul sanatatii de la Sofia, potrivit AGERPRES. Reuters, care a preluat…

- Alte 1918 cazuri de COVID-19, dintre care 8 de import au fost confirmate miercuri, 17 martie, in Republica Moldova, in urma efectuarii a 5457 de teste, dintre care primare, 5.042.Bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la cifra de 208.928 de cazuri.

- Bulgaria a raportat miercuri 3.502 cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic din ultimele trei luni, concomitent cu 138 de decese, transmit Reuters si BTA, citand informatiile publicate de guvernul de la Sofia, potrivit AGERPRES. Bulgaria, care a interzis deja operatiile…

- Uniunea Europeana a primit cu 30% mai puține doze de vaccin Pfizer / BioNTech fața de cantitatea de seruri comandate de la grupul farmaceutic. Pfizer / BioNTech intarzie cu livrarile de doze de vaccin catre Uniunea Europeana. Din luna decembrie trebuiau livrate 10 milioane de vaccinuri, insa transportul…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Citește și: OFICIAL…