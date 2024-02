Stiri pe aceeasi tema

- Cosmonautul rus Oleg Kononenko ar urma sa stabileasca, duminica, un record mondial pentru durata zborurilor spatiale, cu aproape 2 ani si jumatate petrecuti in spatiu, au anuntat agentiile de presa rusesti, citate de Reuters, informeaza news.ro.La ora 11:30:08, ora Moscovei (08:30:08 GMT - 10.30.08…

- Bancile rusesti au inregistrat anul trecut profituri record, de 3.300 miliarde de ruble (36,96 miliarde de dolari), a anuntat Banca Centrala a Rusiei, in urma majorarii creditelor ipotecare, de consum si a celor acordate companiilor, ceea ce arata redresarea sectorului dupa declinul din 2022, cauzat…

- Spania a avut in 2023 un numar record de turisti straini, cu 17% mai multi fata de 2022 si cu 1% mai multi fata de cei 84 milioane care au venit in 2019, inaintea pandemiei, a anuntat vineri ministrul Turismului, Jordi Hereu, care se asteapta la un nivel solid si in primul trimestru din acest an, transmite…

- Un thailandez in varsta de 30 de ani risca o pedeapsa record de 50 de ani de inchisoare pentru insulte regale din zeci de postari pe retelele sociale percepute ca fiind critice la adresa monarhiei, a declarat avocatul sau, dupa ce o curte de apel a decis cresterea pedepsei fata de condamnarea initiala,…

- Medicii rezidenți din Marea Britanie vor incepe miercuri (3 ianuarie) o greva record de șase zile, cea mai lunga greva din istoria de 75 de ani a Serviciului Național de Sanatate (NHS), administrata de stat, care va afecta ingrijirea pacienților in timpul de varf al cererii sezonului de iarna, potrivit…

- Portul Constanta a expediat 32,6 milioane de tone de cereale in primele 11 luni ale acestui an, in conditiile in care cerealele ucrainene au fost responsabile pentru aproximativ 40% din volumul total, au declarat reprezentanti ai autoritatii portuare pentru Reuters. Precedentul record privind cantitatile…

- Desi se afla in plin razboi, ministerul ucrainean al Agriculturii a imbunatatit vineri prognozele referitoare la recolta de cereale din 2023, pana la 59,7 milioane de tone, adaugand ca productia la hectar a atins un nou record. In comunicat se precizeaza ca productia medie de grau a urcat pana la 5,4…

