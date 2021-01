Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va institui obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru COVID-19 tuturor persoanelor care sosesc in tara cu scopul de a opri raspandirea unei variante mai contagioase de coronavirus, a anuntat luni, 25 ianuarie, ministrul sanatatii Kostandin Anghelov, informeaza de agenția Reuters,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, precizari suplimentare cu privire la intrarea in Franta, dupa ce autoritatile au transmis noi clarificari. Astfel, pe langa testul negativ de coronavirus se mai cere izolarea pe o perioada de 7 zile, efectuarea unui test la finalul acestei perioade…

- Olanda a schimbat condițiile de calatorie. Incepand de sambata, toți cetațenii care vor sa calatoreasca in aceasta țara sunt obligați sa se testeze pentru coronavirus inainte de imbarcarea in avion. Compania Tarom anunța ca toți pasagerii care calatoresc spre Amsterdam sunt nevoiți sa se testeze pentru…

- Se schimba condițiile de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. De luni, 18 ianuarie, intra in vigoare noi reguli. Conform Reuters toți cetațenii care calatoresc in Regatul Unit al Marii Britanii sunt obligați ca la imbarcarea in avion sau vapor sa prezinte un test negativ…

- Autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus la intrarea in Anglia, ceea ce, insa, nu exclude…

- De la 1 ianuarie conditiile de calatorie in Regatul Unit s-au schimbat. Plata cu cardul, serviciile de roaming si controalele vamale sunt cateva dintre aspectele la care cetatenii romani care vor efectua vizite in Regatul Unit trebuie sa fie atenti, atrage atentia duminica Ambasada Romaniei in Regatul…

- Este posibil ca noua tulpina de coronavirus sa fi ajuns deja și in Franța, anunța ministrul Sanatații Olivier Veran. Ministrul Sanatații francez a declarat pentru postul de radio Europe 1 ca momentat nicun test efectuat nu a detectat noua tulpina de coronavirus. „Este absolut posibil ca virusul sa circule…

- Rusia impune reguli de protecție impotriva coronavirusului. Autoritațile ruse impun purtarea maștii in unele locuri publice și recomanda inchiderea barurilor pe timpul nopții. Masca ar urma sa devina obligatorie in parcari, lifturi, taxiuri si transportul public. Agentia rusa pentru protectia consumatorilor…