Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a refuzat joi sa extradeze un cetatean rus care se opune razboiului in Ucraina si care este acuzat de frauda fiscala in Rusia, din cauza temerilor ca acesta nu va beneficia de un proces echitabil.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat luni tarile membre ale Uniunii Europene sa investeasca in energii regenerabile pentru a spori independenta blocului comunitar de gazele rusesti si ca gospodariile sa-si inlocuiasca aparatele electrocasnice cu unele mai eficiente, relateaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Președintele Putin, Vladimir Putin, l-a demis pe șeful agenției Roskosmos, Dmitry Rogozin. In locul lui Rogozin, in funcția de director general al Roskosmos a fost numit Yuri Borisov, care pana acum era vicepremier. In funcția de vicepremier a fost promovat Denis Manturov. Cu privire la Borisov, nu…

- UPDATE Cel putin 339 de copii au fost ucisi si peste 600 raniti de la inceputul razboiului din Ucraina, a anunțat duminica Procuratura Generala. Razboiul din Rusia a ranit cel puțin 613 copii din 24 februarie, scrie Kyiv Independent. Potrivit Procuraturii Generale, 339 de copii au fost uciși pana pe…

- Razboiul va continua atita timp cit va avea nevoie Ucraina ca sa demonstreze ca Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate. Guvernul ucrainean are in vedere doua opțiuni pentru rezultatul razboiului. Acest lucru a fost declarat de consilierul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak,…

- „Cateva mii” de delfini au murit in Marea Neagra din cauza razboiului din Ucraina, avertizeaza oamenii de știința care studiaza regiunea. Intr-o postare pe Facebook, un director de cercetare de la Parcul Național Natural Tuzla Estuaries din Ucraina a declarat ca delfinii raniți au ajuns pe plajele mai…