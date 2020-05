Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borissov a anunțat ca Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand cu anul 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters, citata de agerpres.…

- Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand din 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, a declarat, marti, premierul Boiko Borissov, transmite Reuters.Bulgaria, tara…

- Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand din 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, a declarat, marti, premierul Boiko Borissov, transmite Reuters. Bulgaria, tara…

- Bulgaria spera sa poata primi turisti straini in vacanta de pe 1 iulie. 47% dintre hotelieri spun ca vor reduce preturile pentru a atrage clientii. De saptamana viitoare, bulgarii vor avea voie sa calatoreasca in scop turistic in tara, iar de miercuri se redeschid hotelurile mici si pensiunile.…

- Bulgaria spera sa poata primi turisti straini in vacanta de pe 1 iulie. 47% dintre hotelieri spun ca vor reduce preturile pentru a atrage clientii. De saptamana viitoare, bulgarii vor avea voie sa calatoreasca in scop turistic in tara, iar de miercuri, se redeschid hotelurile mici si pensiunile. De…

- “47% dintre hotelurile din Bulgaria spun ca vor reduce prețurile în perioada estivala. Exista o concurența foarte dura. Vom vedea diferite strategii de marketing și șiretlicuri”, a declarat Rumen Draganov, de la Institutul pentru Analize și Strategii din Turism, potrivit Mediapool,…

- Bulgaria amana planul de aderare la euro si la uniunea bancara, din cauza pandemiei de coronavirus Criza globala provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) va amana pana in 2021 aderarea Bulgariei la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb) si la uniunea bancara, a declarat luni guvernatorul Bancii…

- Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei sa intervina atunci cand izolarea impusa persoanelor infectate nu este…