Partidul antisistem "Exista un Astfel de Popor" (ITP), care a castigat alegerile anticipate din 11 iulie, va fi insarcinat vineri sa formeze noul guvern in Bulgaria, a anuntat presedintele Rumen Radev, care insista asupra depasirii crizei politice, potrivit AFP.



"Tara se confrunta cu provocari care cer formarea unui guvern cat mai rapid posibil", a declarat presedintele bulgar, in conditiile in care invingatorul alegerilor nu dispune de o majoritate clara.



"Este timpul ca bulgarii sa afle numele premierului lor", a adaugat Radev in fata jurnalistilor, in timp ce tara traverseaza…