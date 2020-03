Stiri pe aceeasi tema

- SA „Moldovagaz” anunța ca prețul de import al gazelor naturale de la SAP „Gazprom” este mai mic decat cel care ar fi trebuit sa fie potrivit evoluțiilor burselor internaționale. Totodata, furnizorul susține ca propunerea directorului „Operatorului sistemului de transportare a gazelor” din Ucraina, Sergiy…

- Parlamentarii liberali au inceput luni o serie de intalniri cu membri ai Guvernului pentru stabilirea prioritatilor legislative.Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a fost primul care a deschis seria intalnirilor. "Nu cred intr-o crestere a pretului gazelor naturale, ba din contra,…

- Rusia, Ucraina și Comisia Europeana au ajuns joi la un nou acord de principiu privind livrarea gazelor naturale, care urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2020, a informat vicepreședintele Executivului UE, Maros Sefcovic, relateaza Reuters. "In urma unor discuții foarte intense, sunt incantat sa…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca pretul energiei si al gazului nu se va majora incepand cu 2020. In plus, acesta sustine ca ca aproape 90 din OUG 114 va fi abrogata in Parlament, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate, relateaza…