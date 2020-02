Bulgaria doreste sa-si anuleze participarea la o expozitie pe care muzeul Luvru o va dedica in curand operelor de arta realizate in perioada in care aceasta tara crestina se afla sub stapanire otomana, o tema descrisa drept "insultatoare" de catre factiunea nationalista a guvernului, informeaza AFP.



"Este probabil ca expozitia sa fie anulata sau sa fie inlocuita cu alta", a indicat marti pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului Culturii din Bulgaria, adaugand ca in prezent au loc discutii pe aceasta tema cu muzeul parizian.



Un comunicat al aceluiasi minister preciza…