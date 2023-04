Bulgaria interzice importurile de alimente din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina primește lovitura dupa lovitura, astfel ca, o noua țara europeana a anunțat ca va interzice importul de cereale din aceasta țara. Anunțul vine la scurt timp dupa ce Ungaria a anunțat noi interdicții pe piața agricola naționala privind importul mai multor alimente ucrainene. Ce se intampla, insa,…

- Bulgarii nu mai așteapta deciziile Comisiei Europene și interzic temporar importurile de cereale din Ucraina. Prim-ministrul interimar din țara vecina a anunțat ca va fi permis doar tranzitul produselor agricole catre alte piețe.

- Bulgaria interzice importurile de cereale din Ucraina. A devenit astfel cea mai recenta țara care a introdus o interdicție temporara asupra importurilor de cereale din Ucraina, cu excepția celor aflate in tranzit. Anuntul a fost facut miercuri de Radio Bulgaria pe site-ul sau, citandu-l pe premierul…

- Motivul principal este ca in ultimul an, contrar concepției așa-numitelor "coridoare de solidaritate", volume semnificative de alimente au ramas in Bulgaria și au afectat lanțurile de producție și de comerț, potrivit Radio Romania Actualitați.Daca tendința persista și chiar se intensifica, ceea ce este posibil,…

- Polonia și Ungaria au cazut de acord sa interzica temporar importurile de cereale și zeci de alte produse alimentare din Ucraina, intr-o masura care, potrivit acestora, va proteja fermierii locali aflați in dificultate, in contextul in care exista o supraoferta de cereale ucrainene pe piața, scrie Euronews.…

- Polonia si Ungaria au decis sa interzica importurile de cereale si alte alimente din Ucraina pentru a proteja sectorul agricol local, au declarat sambata cele doua guverne, dupa ce o avalansa a ofertei a redus preturile in intreaga regiune, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ucraina si-a exprimat…

