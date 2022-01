Stiri pe aceeasi tema

- Masura are ca scop limitarea raspandirii variantei de coronavirus Omicron, a precizat ministerul.Bulgaria a inregistrat primele 12 cazuri de Omicron de la Anul Nou. Miercuri, a raportat o crestere brusca a noilor infectii la peste 6.200, de la aproximativ 1.900, cu o zi mai devreme.Conform regulilor…

- Noi condiții de intrare in Bulgaria incepand de maine. Masurile au ca scop limitarea raspandirii variantei de coronavirus Omicron Noi condiții de intrare in Bulgaria incepand de maine. Masurile au ca scop limitarea raspandirii variantei de coronavirus Omicron Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor…

- ​Începând de vineri, Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor din Uniunea Europeana sa efectueze un test PCR negativ pentru coronavirus înainte de intrare, împreuna cu un certificat COVID valabil, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, potrivit Reuters. Masura are…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut vineri cu 70 de centi, sau cu 0,9%, pana la 78,85 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 84 de centi, sau cu 1,09%, la 76,15 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a incheiat…

- Noua varianta are multe mutații in comun cu Omicron standard, dar ii lipsește o modificare genetica speciala care sa permita testelor PCR de laborator sa fie folosite ca mijloc de semnalare a cazurilor probabile de infectare, conform The Guardian .Varianta este inca detectata ca virusul coronavirus…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este dreptul fiecaruia de a decide daca vrea sau nu sa se vaccineze impotriva Covid-19, excluzand o propunere a președintei Comisiei Europene privind obligativitatea, dar i-a ironizat pe cei care raspandesc teorii ale conspirației, potrivit unui interviu acodat…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale atentioneaza despre necesitatea prezentarii Certificatelor de viata de catre beneficiarii de pensii stabilite in baza prevederilor acordurilor internationale de securitate sociala, semnate cu urmatoarele state: Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Estonia, Cehia,…

- Carantina sau test COVID-19 pentru romani chiar daca sunt vaccinati. Romania a fost inclusa de Bulgaria pe lista rosie COVID-19, astfel ca oricine doreste sa calatoreasca in aceasta tara va trebui sa prezinte la granita un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, indiferent daca e vaccinat sau a…