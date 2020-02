Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: Aderarea la zona euro este foarte ambitioasa. Daca vom corecta dezechilibrele macroeconomice, speram sa intram in ERM II in 2024 Aderarea la Zona Euro in 2024 este o varianta foarte ambitioasa, dar daca vom corecta dezechilibrele macroeconomice putem sa speram sa intram in Mecanismul Ratelor de…

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP. Kristalina Georgieva a precizat…

- Bulgaria are șanse mari sa intre in zona euro in 2023, spune șefa FMI, bulgaroaica Kristalina Georgieva Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Kristalina Georgieva…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP. Kristalina Georgieva a precizat…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP, informeaza...

- Bulgaria sustine constant eforturile tarilor din Balcanii de vest pe drumul lor spre aderarea la Uniunea Europeana, a afirmat marti in Elvetia premierul bulgar Boiko Borisov, la conferinta intitulata Dialog diplomatic despre Balcanii de Vest desfasurata in marja celei de-a 50-a editii a Forumului…

- Investitiile straine directe (FDI) in Bulgaria au urcat la 953,1 milioane de euro in primele zece luni din 2019, cu 554 milioane de euro mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele Bancii Centrale, transmite Novinite, citata de AGERPRES. Cele mai semnificative investitii straine…