- Premierul bulgar Boyko Borissov a cerut sambetei Rusiei sa nu mai spioneze in țara sa, la o zi dupa ce procurorii au inculpat șase persoane pentru spionaj in favoarea Moscovei, relateaza Reuters. Procurorii au anunțat vineri ca persoanele in cauza, printre care se afla foști și actuali ofițeri…

- Procurorii bulgari au acuzat șase persoane pentru o presupusa furnizare de informații tehnologice și militare secrete catre un diplomat de la ambasada Rusiei in Sofia. Cinci dintre spionii acuzați au fost reținuți, potrivit Bloomberg.Purtatorul de cuvant al procurorului general al Bulgariei, Siyka Mileva,…

- Procurorii bulgari au anunțat vineri ca au pus sub acuzare șase cetațeni bulgari, inclusiv inalți oficiali din ministerul apararii și din serviciul de informații militare pentru spionaj in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . Ivan Gheșev, procurorul general al Bulgariei, a declarat in cadrul unei conferințe…

