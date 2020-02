Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul jocurilor de noroc si al pariurilor are o piata de peste doua miliarde de euro in Romania si creste anual cu peste 10%, in timp ce profiturile s-au majorat de peste cinci ori in numai sase ani, arata o analiza realizata de platforma Termene.ro.

- Salariul minim in statele europene este intre 300 și 2.000 de euro. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim, iar in Albania, aspiranta la aderarea la clubul european, este cel mai scazut salariu minim. Romania se afla, alaturi de Bulgaria și Ungaria, printre țarile cu cele mai scazute salarii minime.…

- In cadrul sedintei Comitetului Politic al CEMR PolicyCommittee al Congresului Comunelor si Regiunilor din Europa CCRE CEMR, organizat la Orleans, Franta, in perioada 23 24.01.2020, doamna Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, judetul Constanta, prim vicepresedinte al ACoR si presedintele Filialei…

- Din data de 14 aprilie 2020, britanicii nu vor mai putea sa utilizeze cardurile de credit pentru a participa la jocuri de noroc, scrie realitatea.net.Noul regulament pentru de supraveghere a industriei este menit sa previna acumularea de datorii din partea jucatorilor.

- Michael Schumacher ar putea reveni in public in viitorul apropiat, aceasta este vestea excelenta pe care medicul campionului mondial de Formula 1 a oferit-o publicului și fanilor din intreaga lume. Jean-Francois Payen a declarat ca Schumi a facut progrese foarte mari in ultima vreme și ca se afla in…

- Jocurile de noroc sunt o activitate de divertisment și ar trebui ințelese doar in acest mod, insa pentru unele persoane, dorința de a caștiga rapid sume de bani se poate transforma intr-o problema de comportament care sa duca in final la dezvoltarea de manifestari adictive fața de jocuri. Odata instalata…

- EURO 2020. Practic, cel mai bine pentru Romania ar fi sa castige Cehia, deoarece o calificare a nationalei Kosovo ne-ar anula sansele de prezenta in play-off-ul Ligii Natiunilor. In urma meciurilor de astazi, in foarte multe grupe se va lamuri situatia echipelor calificate. Este foarte probabil…