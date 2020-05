Bulgaria a sarbatorit miercuri Ziua Fortelor Armate, denumita si Ziua Curajului, cu o parada militara, in pofida epidemiei de COVID-19, relateaza DPA. Cu acest prilej au avut loc, de asemenea, demonstratii aeriene si navale pentru celebrarea Sfantului Gheorghe, patronul fortelor armate. Din cauza masurilor adoptate impotriva raspandirii coronavirusului, pentru prima data parada militara nu a avut loc in centrul capitalei Sofia. Activitatile au avut loc, in schimb, la academia militara din Veliko Tarnovo, la o baza aeriana din sudul tarii si pe Marea Neagra, langa Varna. Foto: (c) Stoyan Nenov…