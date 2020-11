Bulgaria a anunțat noi măsuri de restricție. Orar special în magazinele alimentare și în farmacii pentru bătrâni Bulgaria a introdus joi noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de COVID-19, fiind vizate in special magazinele, restaurantele, institutiile de invatamant si spitalele, relateaza novinite.com, citata de Agerpres.Printre aceste masuri figureaza și obligativitatea ca doar persoanele cu varsta de cel puțin 65 de ani sa poata face cumparaturi din magazinele alimentare și din farmacii in intervalul orar 08.00-10.00.De asemenea, toate restaurantele, cafenelele si barurile pot functiona numai intre orele 06:00 si 23:30. In restul timpului sunt permise doar serviciile de livrare.In plus, accesul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

