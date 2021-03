Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii bulgari au anunțat vineri ca au pus sub acuzare șase cetațeni bulgari, inclusiv inalți oficiali din ministerul apararii și din serviciul de informații militare pentru spionaj in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . Ivan Gheșev, procurorul general al Bulgariei, a declarat in cadrul unei conferințe…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca el si aliatii sai din Europa de Est au exercitat presiuni pentru ca Uniunea Europeana sa ajusteze modul in care distribuie vaccinurile impotriva COVID-19, dupa ce acestia au denuntat actuala distribuire ca fiind inegala, relateaza Reuters.…

- Economia Bulgariei s-a contractat cu doar 4,2% în 2020 comparativ cu prognoza de 4,9% a Comisiei Europene, arata datele preliminare ale Institutului Național de Statistica de la Sofia, relateaza Euractiv.Produsul Intern Brut al Ungariei a scazut la 60,6 miliarde de euro în 2020 în…

- Miniștrii de externe ai statelor membre Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa adopte noi sancțiuni impotriva mai multor oficiali ruși de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Alexei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE citate de AFP, Reuters si dpa.

- Procurorii ruși au cerut miercuri instanței din Moscova în care are loc procesul de defaimare intentat lui Alexei Navalnîi ca disidentul sa plateasca o amenda de 950.000 de ruble (10.665 de euro), relateaza Reuters.Navalnîi, cel mai proeminent critic al președintelui Vladimir…

- Mai multe persoane care au promovat calitatea documentelor si a bancnotelor ilegale, aratand un pasaport bulgar fals cu imaginea actorului american Sylvester Stallone, 74 de ani, a fost arestate vineri de catre autoritațile din Bulgaria, relateaza Reuters , citata de News.ro . Procurorii au pus, vineri,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat luni un diplomat bulgar persona non grata, și-l va expulza, ca represalii la o masura similara luata acum zece zile de Bulgaria impotriva unui responsabil rus, intr-o afacere de spionaj, informeaza Reuters si AFP.

- Liderul bosniac sârb Milorad Dodik a negat ca i-ar fi daruit ministrului de externe rus Serghei Lavrov o icoana furata dupa ce Ucraina a anunțat ca demareaza o investigație pentru a vedea daca obiectul de cult a fost scos ilegal din țara, relateaza Reuters și MSN.Ministerul culturii ucrainean…