BULETIN DE PRESA 10 octombrie 2021. Pana astazi, 10 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.356.640 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID - 19), dintre care 3.762 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.174.783 de pacienti au fost declarati vindecati. ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

