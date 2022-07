Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, dupa ce a fost lovita in cap de creanga unui copac, dintr-o padure din Oteșani, Valcea. Salvatorii din cadrul ISU Valcea au fost solicitați sa intervina pentru ingrijirea unei persoane, accidentata in padure, la taiat de lemne, in localitatea Oteșani,…

- Iulia Vantur traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Deși au aparut multe zvonuri privind separarea dintre ea și Salman Khan, niciuna dintre vedete nu a confirmat aceste speculații, pana acum. Actorul de la Bollywood a ajutat-o foarte mult pe frumoasa blondina in plan profesional, susținandu-i…

- O femeie din Neamț nu știe ce sa mai faca, caci susține ca viața ii e pusa in pericol in fiecare zi. Soțul ei, de care a aflat ca are o relație secreta și un copil, o amenința cu moartea daca va merge sa depuna divorț. Barbatul a sunat-o de nenumarate ori și i-a spus ca ii va lua viața.

- UPDATE: VITEZA… Evenimentul rutier a avut loc pe DE 581, pe raza localitați Crețești. O femeie de 53 de din comuna Padureni, aflata la volanul unui autoturism, a intrat in coliziune cu un autotren inmatriculat in Republica Moldova, condus de un barbat de 62 de ani. La fața locului au fost solicitate…

- O femeie a fost salvata joi in orasul chinez Changsha (centrul tarii) dupa ce a supravietuit timp de sase zile sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit pe 29 aprilie, potrivit mediilor oficiale citate de EFE.Femeia, captiva sub daramaturi 132 de ore inainte de a fi salvata, este cea de-a zecea…

- Politistii doljeni incearca sa stabileasca in ce imprejurari si-a pierdut viata o femeie de 35 de ani, care a fost gasita fara suflare la parterul unui bloc din Craiova. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca femeia a cazut de la etajul patru, pe casa scarii. Potrivit politistilor doljeni,…