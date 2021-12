Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a urcat, la finele primelor noua luni din 2021, la 556,362 miliarde de lei, fata de 499,8 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Ministerul de Finante. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), datoria guvernamentala a fost de 48,5%…

- Comisia Europeana a transferat joi, 2 decembrie, 1,8 miliarde de euro Romaniei, sub forma de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei țari in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența.Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…

- Romania va primi in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei 14,2 miliarde de euro sub forma de granturi, iar prima tranșa din prefinanțarea aferenta PNRR , de circa 1,8 miliarde euro, urmeaza sa fie virata Romaniei joi de Comisia Europeana, informeaza surse G4media. Cele 1,8…

- Economia Romaniei creste, parametrii economici generali se imbunatatesc, iar acum e nevoie de maturitate politica pentru a sustine trendul pozitiv, afirma premierul interimar Florin Citu, presedintele PNL, informeaza AGERPRES . “Am promis la inceputul anului crestere economica record si un deficit bugetar…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat marti, 26 octombrie, Ministerul de…

- Grupul PSD solicita aparatului primarului Vergil Chitac, convocarea de urgenta a unei sedinte de indata a Consiliulul local municipal pentru alocarea sumei de 5 milioane de lei necesara pentru demararea lucrarilor in vederea redeschiderii Spitalului Clinic de Boli Infectioase Solicitarea vine in contextul…

- “Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 39,36 miliarde lei (3,35% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 54,77 miliarde lei (5,19% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Aceasta evolutie pozitiva a fost determinata…