Bugetul pe 2021 a trecut de comisiile din Parlament. Urmează votul din plen Proiectul nu a fost modificat fața de varianta trimisa de Guvern iar plenul reunit al Parlamentului va dezbate actul normativ luni iar marți va avea loc votul final. S-au inregistrat 25 de voturi "pentru" si 16 voturi "impotriva". In dezbaterile din comisii nu a fost adoptat niciun amendament, proiectul fiind trecut in forma Guvernului. Bill Gates, prudent: Daca ai mai puțini bani decat Elon Musk, trebuie sa ai grija de ei Discuțiile s-au incins astazi cand a venit vorba de banii pentru pensii și salarii. Social-democrații au cerut explicații ministrului Muncii privind creșterea nerealizata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

