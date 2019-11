Bugetul pe 2020 va avea un deficit de 3,5% Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a dat de ințeles marți, intr-o conferința de presa, ca deficitul bugetar pe anul viitor va fi de 3,5%, precizand ca un document va fi publicat in zilele urmatoare, potrivit hotnews. „Veți vedea ca avem soluții pentru a avea un deficit cu 3,5% (in 2020 n.r.) și a menține și legislația in vigoare. Astazi exista foarte multe programe prin care se sifoneaza bani din buget și le vom opri”, a spus Cițu. Referindu-se la rectificare, el a precizat ca era necesara avand in vedere execuția pana in acest moment și faptul ca bugetul a fost construit pe informatii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

