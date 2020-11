Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Transporturilor a fost suplimentat cu 179 mil. lei la rectificarea bugetara, pentru derularea corespunzatoare a contractelor in lucru Ministerul Transporturilor arata ca bugetul institutiei a fost suplimentat cu 179 de milioane de lei, la rectificarea bugetara, ministrul Lucian Bode afirmand…

- Executivul a aprobat in cadrul sedintei de Guvern desfasurata luni, 23 noiembrie 2020, ORDONANTA DE URGENTA‚ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a fost suplimentat cu 179 milioane…

- Un mare succes inregistrat in cele 12 luni de activitate a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor vizeaza domeniul absorbtiei fondurilor europene, in conditiile in care valoarea investitiilor la 10 luni se ridica la 5,3 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei fonduri europene…

- ​Guvernul a depus marți la Curtea Constituționala o sesizare asupra Legii pentru OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat și înca o sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. Guvernul spune ca parlamentarii…

- Ministerul Transporturilor solicita suma de 35,4 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru realizarea in regim de urgenta a unor lucrari de interventie si inlaturare a efectelor calamitatii naturale produse ca urmare a viiturii…

- Posta Romana obține un credit de 200 mil. lei de la Eximbank, pentru modernizare si digitalizaree Posta Romana trebuie sa demareze un program major de investitii in modernizarea si digitalizarea activitatii, odata cu obtinerea de la Eximbank a unui credit in valoare de 200 de milioane de lei, sustine…

- Nevoia de investitii in infrastructura De curand, ministrul transporturilor, Lucian Bode, a prezentat in cadrul unei conferinte strategia Guvernului pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii in perioada 2020-2030. Strategia prevede un plan de investitii in infrastructura, mai exact, alocarea…

- Romania a pierdut, pana la sfarsitul anului trecut, fonduri europene nerambursabile in valoare de 320 de milioane de euro alocate prin programul Connecting Europe Facility (CEF) pentru cele trei sectiuni de cale ferata dintre Brasov si Sighisoara, parte a Coridorului feroviar IV Pan-European, a declarat,…