- Programul Prima Casa va continua și in acest an și va avea un plafon de garanții in valoare de 2 miliarde de lei. Informația este relevanta in contextul in care a fost vehiculata informația ca plafonul s-ar situa la doar 200 de milioane de lei.In 2021, plafonul va cobori la 1,5 miliarde de lei, potrivit…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde lei (10,18 miliarde euro), 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste tinta de 3% agreata cu Uniunea Europeana (UE), in conditiile in care cheltuielile…

- Execuția bugetului general consolidat s-a incheiat in 2019 cu un deficit de 4,6% din PIB, peste estimarea din rectificarea bugetara din noiembrie 2019 de 4,5%, a anunțat marți, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, invocand elemente care nu au putut fi prevazute, ca plata datoriei catre firmele detinute…

- Execuția bugetului general consolidat s-a incheiat in 2019 cu un deficit de 4,6% din PIB, peste estimarea din rectificarea bugetara din noiembrie 2019 de 4,5%, a anunțat marți, ministrul Finanțelor, Florin Cițul, conform Mediafax."Este puțin peste ce estimam la rectificarea din noiembrie și…

Proiectul de buget pe…

- Pentru a realiza un deficit bugetar de 3,6% din PIB Guvernul estimeaza un deficit bugetar de 3,6% din PIB in 2020, pe cash, si un deficit ESA de 3,58% din PIB, acciza la tigarete va creste, iar cumularea pensiei cu salariul va fi interzisa la stat, conform unui proiect de lege privind aprobarea unor…

