Bugetul Chișinăului pentru 2021, votat fără prea multe discuții CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Bugetul municipiului Chișinau a fost votat marți, 29 decembrie, de catre consilierii municipali. Astfel, bugetul Capitalei pentru anul 2021 constituie 4,7 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat in valoare de 2,6 miliarde de lei și cheltuieli in suma de 6,2 miliarde de lei. Deficitul constituie 1,5 miliarde de lei. © Sputnik / Mihai CarausMunicipalitatea a prezentat bugetul Chișinaului pentru 2021Proiectul bugetului a fost votat in doua lecturi și in doar cateva minute. Acesta nu a fost dezbatut, iar amendamentele nu au fost propuse. Trei… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

