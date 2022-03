Stiri pe aceeasi tema

- Sarabanda pensiilor speciale pare sa nu se mai termine. Nimeni nu reușește sa elimine pensiile speciale. Intre timp, beneficiarii acestor pensii speciale, cunoscute și ca pensii de serviciu, incaseaza sume din ce in ce mai mari. GdS a solicitat de la CasaJudețeana de Pensii (CJP) Dolj o situație cu…

- Pensia de SERVICIU și pensiile din legi speciale 2022. Precizari privind modul de calcul in acest an Pensiile de SERVICIU și pensiile rezultate din legi speciale in anul 2022. Precizari privind modul de calcul in acest an Avand in vedere prevederile OUG nr. 130/17.12.2021 cu privire la unele masuri…

- Aproape 5 milioane de pensionari in Romania. Cum se face distribuirea pensiilor in 2022. Care a fost pensia medie anterior Un numar de 4.844.072 pensionari era inregistrat in decembrie 2021 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.567 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, in decembrie 2021, de 9.680 de persoane, cei mai multi, respectiv 4.452, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES…

