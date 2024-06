OMV Petrom face o achiziție importantă și se implică în trei proiecte de energie regenerabilă Vineri, pe 7 iunie, OMV Petrom a anunțat achiziționarea unei participații de 50% in trei proiecte de energie regenerabila, cu o capacitate totala de 130 MW, de la compania Renovatio. Aceasta tranzacție marește portofoliul comun total deținut de cei doi parteneri la peste 1,1 GW, conform OMV Petrom. „Proiectele pentru reducerea amprentei de carbon, a […] The post OMV Petrom face o achiziție importanta și se implica in trei proiecte de energie regenerabila appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

