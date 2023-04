Stiri pe aceeasi tema

- Fanușa Virginia Popescu, șef serviciu in cadrul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu-Jiu, a fost filmata in timp ce dormea minute in șir, cu capul pe biroul sau de la locul de munca.

- Caz incredibil la Targu Jiu, unde un șef serviciu in cadrul Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” Tg-Jiu, Fanușa Virginia Popescu, trage un pui de som la orele pranzului, dupa o masa copioasa. Se dovedește inca o data cat de istovitoare este munca la stat. Colegii de treaba ai Fanușei au avut grija sa…

- Șefa de serviciu din cadrul Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” din Targu-Jiu, Fanușa Virginia Popescu, a fost surpinsa dormind cu capul pe birou, in timpul programului de lucru. Imaginile au fost publicate pe internet li au devenit virale. Imaginile o infațișeaza pe bugetara care are un salariu lunar…

- Propunere de ultima ora a sindicatelor la intalnirea cu premierul Nicolae Ciuca. Sindicaliștii vor ca valoarea tichetelor de masa sa creasca pana la 35 de lei.Potrivit surselor antena3.ro, sindicatele care s-au prezentat astazi la Palatul Victoria vor propune majorarea tichetelor de masa pana…

- TikTok incepe sa stearga filmarile care contin dezinformari pe tema schimbarilor climatice, dupa schimbarea recenta a regulamentului de utilizare, prin adaugarea unor clauze legate strict de acest subiect.Luna trecuta, TikTok a adus modificari regulamentului de utilizare a platformei sociale,…

- Piața muncii este in continua schimbare și, in urma progresului in tehnologie și in inteligența artificiala, unele locuri de munca ar putea disparea.Exista insa domenii care pot oferi locuri de munca sigure și bine platite in viitor.Medicina - este unul dintre domeniile in care va fi…

- Utilizatorii care aleg sa plateasca pentru abonamentul lunar YouTube Premium, vor avea cateva noi facilitati suplimentare, inclusiv o calitate video mai buna.YouTube a anuntat o serie de noi beneficii pentru abonatii Premium, menita sa faca mai interesant abonamentul vandut si sa creasca numarul…

- Judecatorii Secției a-VII-a Civila a Tribunalului București au admis cererea Blue Air de intrare in insolvența luni, pe 20 martie.Compania low-cost a reușit astfel sa propuna o lista cu administratori judiciari care ii sunt favorabili, scrie boardingpass.ro.Judecatorii au desemnat in…