- Bugetul Curtii Constitutionale a Romaniei pentru anul 2021 a primit, joi, raport de adoptare din partea Comisiilor de buget-finante din Parlament, cu 38 de voturi "pentru" si trei abtineri, anunța AGERPRES. Pentru 2021, CCR va primi de la bugetul de stat 28.691.000 de lei (credite bugetare),…

- Comisiile reunite de Mediu ale Parlamentului au avizat pozitiv, joi, bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), cu 25 de voturi "pentru" si 16 "impotriva". Propunerea de buget pentru Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru anul 2021 este de 1,409 miliarde de lei credite bugetare,…

- Bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru anul 2021 a primit joi aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de specialitate din Parlament. Senatorii si deputatii au avizat bugetul MADR cu 25 de voturi "pentru" si 20 "impotriva". Ministerul Agriculturii…

- Bugetul Ministerului Educatiei pe anul 2021 a fost avizat favorabil, joi, fara amendamente, de comisiile parlamentare de specialitate. Au fost 21 de voturi ‘pentru’ si 12 voturi ‘impotriva’. ‘Bugetul Ministerului Educatiei inregistreaza la nivel de proiect o crestere in valoare absoluta de 244 de milioane…

- Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a primit, joi, aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare de specialitate reunite, cultura reunite, cu 32 de voturi pentru si 17 impotriva. MEAT are prevazute pentru 2021 credite bugetare de 6,596 miliarde lei si credite de angajament…

- Joi au loc: - Centralizarea si gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori principali de credite; - Sedinte comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea, avizarea si depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finante si banci asupra Proiectului…

- "Am luat decizia (testarii rapide real time PCR - N.R.) ca o masura de precauție suplimentara pentru ca, spre deosebire de alte dați, la comisiile reunite de buget am stabilit ca este necesara prezența fizica și am dat posibilitatea testarii rapide a tuturor participanților. (...) Cel mai probabil,…

- Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru proiectul de ajutor de stat depus de TeraPlast Folii Biodegradabile SRL. Proiectul are o valoare totala de aproape 12 milioane de euro, din care circa 5,8 milioane de euro reprezinta ajutor de stat. „Acordul primit reprezinta inca o dovada ca statul…