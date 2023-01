Stiri pe aceeasi tema

- „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic.Condoleanțe familiei și prietenilor sai.Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comuna a mai multor instituții, unele in subordinea PMB.Refuz sa intru insa in jocul incriminarii și acuzațiilor politice.Am…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Ana Maita, presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…

- Primaria Sectorului 6 acuza Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), aflata in subordinea Primariei Capitalei, ca angajații instituției care trebuie sa prinda cainii vagabonzi raspund „foarte tarziu” la notificarile poliției locale.

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) a anunta ca a duminica a reușit sa captureze doar un ciine din zona Lacul Morii, unde cu o zi in urma o femeie de 43 de ani a fost ucisa dupa ce a fost atacata de o haita de 7-8 caini fara stapan. ASPA a anunțat pe Facebook ca duminica…

- O femeie de 43 de ani a murit sambata, 21 ianuarie, dupa ce a fost mușcata de mai mulți caini in timp ce alerga in zona Lacului Morii, din sectorul 6 al Capitalei. Tragedia nu e singulara și a starnit reacții puternice in spațiul public, imparțind din nou societatea intre cei care cer eutanasierea cainilor…

- Cazul femeii ucise de caini arata, inca o data, nepasarea autoritatilor. Trei documente intrate in posesia G4Media confirma ca Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a inștiințat Poliția Locala Sector 6 de trei ori in doua saptamani cu privire la agresivitatea cainilor fara…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor insista ca vina pentru apariția haitelor de caini vagabonzi aparține proprietarilor care nu-și sterilizeaza animalelor și le lasa pe domeniul public, dar și instituțiilor care nu iau in serios verificarea acestora.

- O femeie a murit sambata, dupa ce a fost mușcata de caini i n timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii, o zona neamenajata, aflata la granița cu Chiajna. Primaria Sectorului 6 a transmis azi intr-un comunicat ca singura instituție abilitata sa monitorizeze și sa stranga cainii maidanezi este…