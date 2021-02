Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa susținuta in aceasta dimineața, primarul Brașovului, Allen Coliban, a vorbit despre situația din sportul brașovean. „La clubul Corona au fost foarte multe nereguli in perioada trecuta. Ce facem acum este o analiza buget cu buget și avem nevoie de o fundamentare concreta care…

- Însarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, David Muniz, si comandantul Escadrilei 31 Aviano, general de brigada Jason E. Bailey, se vor afla joi la Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii, judetul Cluj, transmite Agerpres.…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca nu exista niciun plan de taieri de pensii sau salarii si ca Romania trebuie sa se incadreze intr-un deficit bugetar de 7% asumat in fata Comisiei Europene. "In momentul de fata, trebuie sa fim foarte onesti, Romania vine dupa o perioada care…

- In urma acordului obținut in cadrul reuniunii Consiliului European, Comisia Europeana a prezentat un al doilea proiect de buget pentru 2021, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat al CE, proiectul de buget prevede angajamente in valoare de 164 de miliarde de euro și plați in valoare de 166…

- Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a anunțat ca EURO U21 (Campionatul European de Fotbal sub 21) va fi gazduit de România și Georgia în anul 2023. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, între care reprezentativele…

- Fostul atacant Viorel Turcu, care in cariera sa a jucat la FC Arges, Steaua si Dinamo, a decedat la varsta de 60 de ani, a anuntat, duminica Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au scazut usor in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, insa au existat si majorari, cele mai mari cresteri, in moneda nationala, fiind inregistrate in Lituania (13,6%), Polonia (12,9%), Luxemburg (10,5%)…

- Șoselele din Romania risca sa ramana inzapezite in aceasta iarna daca angajații Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) nu vor primi maririle de salarii pe care le așteapta de doi ani și care sa acopere cel puțin...