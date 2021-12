Budescu „liber” de Anul Nou

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a pus ochii pe Nicolae Paun (22 de ani), inchizator cu doar 27 de meciuri la Sepsi, dar Mihai Stoica spune ca FCSB are postul acoperit cu Ovidiu Popescu și Adrian Șut. Intrebat despre mijlocașii defensivi din Liga 1, managerul general de la FCSB nu l-a ales pe Paun, aflat și pe lista celor…

- Liber la petrecerile de Craciun și Revelion. Guvernul a decis renunțarea la unele restricții pe durata zilelor de Craciun, precum și de Anul Nou. Liber la petrecerile de Craciun și Revelion. Ultimele hotarari adoptate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența și confirmate apoi prin decizii…

- CNSU a hotarat relaxarea restricțiilor in decembrie 2021, chiar inainte de sarbatorile de iarna. Iata in ce condiții vor putea fi organizate petrecerile de Craciun și Revelion Guvernul a decis renunțarea la unele restricții pe durata zilelor de Craciun, precum și de Anul Nou. Iata cum vor putea petrece…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvaluit s-a opus transferului francezului Hervin Ongenda (26 de ani), mijlocașul ofensiv de la FC Botoșani. Potrivit oficialului roș-albaștrilor, Gigi Becali și Edi Iordanescu, fostul antrenor de la FCSB, l-au vrut pe Ongenda, dar MM Stoica nu a fost convins…

- In municipiul Suceava nu se vor organiza concerte in noaptea de Revelion, care va fi marcat numai printr-un foc de artificii de 20 de minute, in zona esplanadei din fata Casei de Cultura, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Edilul Sucevei a aratat ca riscul de infectare este mare si,…

- Siteurile de sport centrale au anunțat astazi, 11 decembrie 2021, ca una dintre contracandidatele la promovare ale ACS Petrolul ’52 Ploiești, ilfoveana Concordia Chiajna, a decis – la propunerea antrenorului principal Claudiu Niculescu – sa li se rezilieze contractele a doi fotbaliști ploieșteni, foști…

- Comitetul pentru Situații de Urgența propune ca, in noaptea de Anul Nou, sa poata fi organizate revelioane in aer liber, pana la ora 21.00, cu 1.000 de oameni și 4mp/persoana.Reguli noi pentru RevelionArt.4 - (1) Se propune ca organizarea și desfașurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor…

- „Vom explica exact care sunt excepțiile pentru ca este anormal sa porți masca in momentul in care te plimbi prin parc, in momentul in care participi cu 10 prieteni maxim la o activitatea sportiva”, a declarat Bode.Lista excepțiilor de la purtarea maștii va fi inclusa intr-un ordin comun al ministrului…