- Parlamentul respinge ordonanța prin care Guvernul a amanat dublarea alocației pentru copii. Parlamentul, prin votul final al Camerei Deputaților, a respins, miercuri, proiectul de ordonanța de urgența al Guvernului prin care dublarea alocațiilor pentru copii a fost amanata pana la 1 august, anunța Profit.ro…

- Cum și-a dat ministrul Educației cu stangu-n dreptu’. Monica Anisie a fost prinsa pe picior greșit de reprezentanții ALDE. „Guvernul Orban s-a vaitat ca nu are bani pentru tablete, insa in noiembrie 2019 dna Anisie spunea senin ca nu are ce sa faca la Educație cu 6% din PIB!“ susțin reprezentanții…

- Deputatul PSD Marius Budai a declarat joi ca Guvernul Orban trebuia sa se asigure ca cetatenii romani care au plecat sa munceasca in Germania au conditii "corecte si decente de lucru", potrivit Agerpres. "Guvernului nu ii pasa de cetatenii romani plecati la munca in strainatate si ii foloseste doar…

- Deși la inceputul lunii februarie, ministrul Muncii, Violeta Alexandru declara ca pensiile vor creste de la 1 septembrie 2020, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a venit cu vești proaste despre pensii și alocații, afirmand ca majorarile programate pentru acestea fie nu sunt incluse in bugetul pentru…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta, vineri, ca va proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, pe teren si pe mijloacele de transport, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, in contextul epidemiei de coronavirus. Tot pana la termenul respectiv vor beneficia de bonificatie…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a solicitat, luni, Parlamentului sa nu respinga actele normative care proroga, pana in luna august, dublarea alocatiilor pentru copii si anularea masurilor financiare prevazute in Ordonanta 114/2019. "Este un mesaj pentru colegii mei parlamentari, in speciali…